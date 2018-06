Pisa (SID) - Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Gennaro Gattuso ist neuer Trainer des Drittligisten AC Pisa. Das verkündete der Klub am Donnerstag. Für den 37 Jahre alten Weltmeister von 2006 ist es nach dem FC Sion in der Schweiz, wo Gattuso seine aktive Laufbahn nach 13 Jahren beim AC Mailand bendete, US Palermo und OFI Kreta bereits die vierte Trainerstation. Für die Squadra Azzurra bestritt der Mittelfeldspieler 73 Länderspiele.