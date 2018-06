Nyon (SID) - Für das deutsche Frauenfußball-Trio 1. FFC Frankfurt, Bayern München und VfL Wolfsburg beginnt die Champions-League-Saison mit lösbaren Aufgaben. Der Titelverteidiger vom Main trifft in der Runde der letzten 32 auf Standard Lüttich/Belgien, Meister München auf den FC Twente/Niederlande und Vizemeister Wolfsburg auf Spartak Subotica/Serbien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag im schweizerischen Nyon.

FFC-Coach Colin Bell freute sich über die kurze Reisedistanz, warnte aber vor einem "ernstzunehmenden Gegner". Auch Bayern-Coach Thomas Wörle geht die erste Hürde mit viel Respekt an. "Das ist für die erste Runde eine richtig schwere Aufgabe, Twente ist Champions-League-erfahren", sagte der 33-Jährige dem SID.

Zudem wurde dem diesjährigen Finalisten Paris Saint-Germain mit den deutschen Nationalspielerinnen Anja Mittag und Josephine Henning Olimpia Cluj/Rumänien zugelost, Pauline Bremer trifft mit dem französischen Serienmeister Olympique Lyon auf Medyk Konin/Polen.

Die Hinspiele werden am 7./8. Oktober, die Rückspiele eine Woche darauf ausgetragen, dabei genießen die deutschen Klubs als gesetzte Teams im zweiten Vergleich Heimrecht. Das Achtelfinale wird am 19. Oktober ausgelost, das Endspiel findet am 26. Mai 2016 im Stadio Città del Tricolore bei Mailand statt. - Die Runde der letzten 32 im Überblick:

Standard Lüttich (Belgien) - 1. FFC Frankfurt

Twente Enschede (Niederlande) - Bayern München

Spartak Subotica (Serbien) - VfL Wolfsburg

BIIK-Kazygurt (Kasachstan) - FC Barcelona (Spanien)

Medyk Konin (Polen) - Olympique Lyon (Frankreich)

Olimpia Cluj (Rumänien) - Paris Saint-Germain (Frankreich)

Slavia Prag (Tschechien) - Bröndby IF (Dänemark)

PAOK Thessaloniki (Griechenland) - KIF Örebro (Schweden)

Atlético Madrid (Spanien) - FK Sorki Krasnogorsk (Russland)

St. Pölten-Spratzern (Österreich) - ASD CF Bardolino (Italien)

UMF Stjarnan (Island) - Swesda 2005 Perm (Russland)

Lilleström SK Kvinner (Norwegen) - FC Zürich (Schweiz)

FC Chelsea (England) - Glasgow City (Schottland)

PK-35 Vantaa (Finnland) - FC Rosengard (Schweden)

ZFK Minsk (Weißrussland) - Fortuna Hjörring (Dänemark)

Brescia Calcio (Italien) - FC Liverpool (England)