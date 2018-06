Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg und Mittelfeldspieler Marcel Schlosser gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, haben sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Auflösung des noch bis zum 30. Juni 2016 gültigen Vertrages geeinigt. Der 28-jährige Schlosser spielte seit 2014 für Magdeburg und stieg mit dem FCM in der vergangenen Saison in die 3. Liga auf.