Sandhausen (SID) - Die Überraschungsmannschaft SV Sandhausen muss in der 2. Fußball-Bundesliga für einige Wochen auf ihren Torjäger Aziz Bouhaddouz verzichten. Wie der Deutsch-Marokkaner am Donnerstag mitteilte, hatte er bereits im Training am Mittwoch einen doppelten Bänderriss im linken Knöchel erlitten. Er erwartet mindestens vier bis sechs Wochen Pause. Bouhaddouz (28) hatte in allen bisherigen drei Ligaspielen (drei Siege) jeweils ein Tor erzielt.