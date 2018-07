Athen (AFP) Gestärkt durch erste Kredite aus dem neuen Hilfspaket will Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras seine Macht in einer Neuwahl festigen: Er kündigte am Donnerstag seinen Rücktritt an und schlug den 20. September als Termin für den neuen Urnengang vor, nachdem ihn eine Parteirebellion seine Mehrheit gekostet hatte. Die EU-Kommission sieht in dem Schritt die Chance auf breitere Unterstützung für das neue Rettungsprogramm und seine Auflagen.

