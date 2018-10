Frankfurt/Main (SID) - Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson glaubt nicht an einen Alleingang von Titelverteidiger THW Kiel in der am Freitag beginnenden 50. Bundesliga-Saison. Der Isländer rechnet besonders mit Pokalsieger SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen als Anwärter auf die Meisterschale. "Es könnte richtig spannend werden. Kiel ist zwar schon Favorit, sie haben eine starke erste Sieben und sind eingespielt, aber es darf bei ihnen verletzungsmäßig nicht viel passieren", sagte Sigurdsson (43) dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Für die Flensburger, die 2004 ihre bislang einzige Meisterschaft gewannen, spreche der vergrößerte Kader "mit sehr guten Spielern. Das könnte sich in einer langen Saison auszahlen", sagte Sigurdsson. Der Champions-League-Sieger von 2014 hat sich in der Sommerpause mit Petar Djordjic, Kentin Mahé, Hnerik Toft Hansen (alle HSV Hamburg) und Rasmus Lauge (Kiel) verstärkt.

Die Kieler hatten in den vergangenen elf Bundesliga-Spielzeiten zehnmal den Titel geholt. Nur der HSV Hamburg konnte die Serie der "Zebras" 2011 unterbrechen. Zum Erfolgsgaranten des Förde-Klubs soll nach den Abgängen von Kapitän Filip Jicha (FC Barcelona) und Spielmacher Aron Palmarsson (MKB Veszprem/Ungarn) vor allem der von den Rhein-Neckar Löwen geholte dänische Weltklasse-Keeper Niklas Landin werden.

Der THW hatte am Mittwochabend durch einen 27:26 (12:14)-Erfolg gegen Flensburg zum neunten Mal den Supercup gewonnen. Das Prestigeduell zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem aktuellen Pokalsieger wird seit 1994 ausgespielt. Kiel ist der Supercup-Rekordgewinner.