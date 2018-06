Peking (SID) - Siebenkämpferin Carolin Schäfer (23) will bei der Leichtathletik-WM in Peking ihre bisher so starke Saison krönen. "Ich bin bereit. Meine Pflicht mit einer Punktzahl von über 6500 Punkten habe ich dieses Jahr bereits erfolgreich bestanden - nun gilt es, bei der WM eine möglichst schöne Kür auf die Bahn zu bringen", sagte die Friedrichsteinerin, die ab Samstag im Vogelnest eine Medaille anpeilt: "Ich werde um jeden einzelnen Punkt kämpfen und alles geben."

Mit 6547 Punkten reiste Schäfer als Nummer zwei der Welt nach Peking. Nicht zu schlagen sein wird wohl Brianne Theisen-Eaton. Die Kanadierin gilt nach ihrem nationalen Rekord von 6808 Punkten als ebenso unschlagbar wie ihr Ehemann Ashton Eaton im Zehnkampf.

Um eine vordere Platzierung kämpft auch wieder Claudia Rath (Frankfurt), WM-Vierte von Moskau 2013. Ihr Comeback auf der ganz großen Bühne feiert Jennifer Oeser nach zahlreichen Verletzungen und der Geburt von Sohn Jakob. Die WM-Dritte von 2011 wird nach ihrer langen Babypause aber wohl noch nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.