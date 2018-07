Peking (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt ist nach den jüngsten Enthüllungen genervt von der Doping-Debatte in der Leichtathletik. "Alles was ich in den letzten paar Wochen gehört habe, ist Doping, Doping, Doping", sagte der Jamaikaner am Donnerstag in Peking: "Die Mehrheit der Fragen dreht sich um Doping - es ist definitiv traurig."

Bolt sieht sich nicht als Retter der Leichtathletik. "Die Leute sagen, ich muss für den Sport gewinnen, aber es gibt eine Menge andere Athleten, die sauber laufen", sagte Bolt, der am Freitag seinen 29. Geburtstag feiert: "Ich denke, es ist die Verantwortung aller Athleten, dem Sport zu helfen und zu zeigen, dass der Sport weit gehen kann - ohne Dopingbetrüger oder Athleten, die Drogen genommen haben."

Zuletzt hatte unter anderem die ARD über offenbar systematisches Doping in Kenia und Russland berichtet. Zudem soll der Weltverband IAAF die Vorwürfe vertuscht haben. Zudem wurde Bolts Rivale Justin Gatlin bereits zweimal des Dopings überführt. "Ich versuche einfach zu tun, was nach den Regeln der IAAF und WADA richtig ist", sagte Bolt: "Wir alle kennen die Regeln und müssen uns nur daran halten."