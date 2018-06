Worms (dpa) - TV-Sternchen Daniela Katzenberger ist Mutter eines Mädchens geworden. Die 28-Jährige brachte das Kind in einer Wormser Klinik zur Welt. Sie freuten sich sehr, ließ Katzenberger anschließend über ihre Sprecherin mitteilen. Ihr Freund Lucas Cordalis sei dabei gewesen. "Wir können es noch gar nicht fassen, dass der kleine Wurm, der so oft in meinem Bauch geboxt hat, jetzt in unseren Armen liegt." Und: "Wir werden sie immer lieben, egal was sie macht!!!"

