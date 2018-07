Los Angeles (dpa) - Die US-Sängerin Kelly Clarkson (33) ist zum zweiten Mal schwanger. Das gab sie - dem Anschein nach spontan - während eines Konzerts am Mittwoch in Los Angeles bekannt, wie mehrere US-Medien berichteten.

Laut "Entertainment Tonight" begann sie während eines Liedes zu weinen und erzählte dem Publikum, wie glücklich sie mit ihrem Ehemann, Brandon Blackstock, sei. Dann sagte sie: "Ich hatte nicht vor, das bekanntzugeben: Ich bin wieder schwanger." Sie und Blackstock hätten ihren Familien noch nicht Bescheid gesagt, fügte sie hinzu. "Ich habe ein bisschen Angst, später mit meinem Mann zu reden."

Clarkson brachte im Juni vergangenen Jahres ihre Tochter River Rose zur Welt. Die Grammy-Gewinnerin entschied 2002 die erste Staffel der US-Castingshow "American Idol" für sich und wurde mit Songs wie "Since U Been Gone" und "Walk Away" weltweit bekannt.

