Mexiko-Stadt (AFP) Drei Wochen nach dem Mord an einem Pressefotograf, einer Menschenrechtsaktivistin und drei weiteren Frauen hat sich Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto sich erstmals öffentlich dazu geäußert und einen besseren Schutz von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zugesagt. Er habe das Innenministerium angewiesen, "weiterhin den Schutzmechanismus für Menschenrechtsaktivisten und Journalisten zu stärken", erklärte Peña Nieto am Mittwoch in Mexiko-Stadt.

