Spa-Francorchamps (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton hat sich vor dem ersten Grand Prix nach der Formel-1-Sommerpause zurückhaltend zum Titelrennen geäußert.

"Natürlich sind wir hier, um zu gewinnen. Wir wissen aber, dass die anderen Teams aufschließen wollen", sagte der Brite vor dem elften Lauf in Belgien. "Wir gehen in kein Rennen und glauben, wir sind irgendjemandem überlegen." Gleichwohl erklärte der Brite: "Die Anstrengung des Teams macht mir Mut, dass das unser Jahr werden kann." Hamilton führt die WM-Wertung mit 202 Punkten an. 21 Zähler weniger hat sein Stallrivale Nico Rosberg, 42 fehlen Ferrari-Star Sebastian Vettel auf den Briten.

