Jerusalem (AFP) Das wegen Geldmangels bedrohte Bildungsprogramm des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) kann nun doch wie geplant fortgesetzt werden. Nach den Sommerferien würden wie geplant ab kommenden Montag die 685 UNRWA-Schulen für palästinensische Kinder wieder ihre Pforten öffnen, teilte UNRWA-Leiter Pierre Krähenbühl am Mittwoch mit. Damit könnten in den Palästinensergebieten sowie in Jordanien, im Libanon und in Syrien weiterhin eine halbe Million palästinensische Kinder unterrichtet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.