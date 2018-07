Islamabad (AFP) Bei Angriffen der pakistanischen Luftwaffe sind nahe der afghanischen Grenze am Donnerstag 43 mutmaßliche Aufständische getötet worden. Es seien Ziele in Gharlamai und Shawal in der Stammesregion Nord Waziristan angegriffen worden, teilte das Militär in Islamabad mit. Es handele sich um eine Fortsetzung der Offensive gegen Taliban und andere Extremisten. Das Krisengebiet liegt abgelegen und ist für Journalisten gesperrt, die Opferangaben des Militärs konnten daher nicht überprüft werden.

