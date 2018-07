Moskau (AFP) Die russische Eisenbahn wird künftig vom bisherigen Vize-Verkehrsminister Oleg Belosiorow gesteuert, nachdem der langjährige Bahnchef und Kreml-Vertraute Wladimir Jakunin am Dienstag überraschend zurückgetreten war. Ministerpräsident Dmitri Medwedew gab den Führungswechsel bei der staatlichen Bahngesellschaft RZD am Donnerstag bekannt, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Die russische Bahn verfügt über ein gewaltiges Streckennetz von 85.000 Kilometern und steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

