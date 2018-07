Madrid (AFP) Bei einer traditionellen Entenjagd im Meer vor der katalanischen Küste ist ein Tierschützer mit einer Ente geschlagen worden. Der Mann hatte die jährliche Verfolgung von etwa 50 Enten in der Stadt Roses gefilmt, bei der die Vögel ins Wasser geworfen, von Schwimmern wieder eingefangen und an den Strand zurückgebracht werden. Dabei kam der Tierschützer einer Frau in die Quere, die erbost mit der von ihr gefangenen Ente auf ihn einschlug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.