Hamburg (SID) - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften starten am Samstag in die Mission Titelverteidigung bei der EM in London. "Wir befinden uns ja in der komfortablen Lage, den Titel nicht gewinnen zu müssen. Aber wir können einen gewinnen", sagte Männer-Bundestrainer Markus Weise, der mit seinem Team zum Auftakt gegen die starken Belgier antreten muss (17.00 Uhr MESZ/Sport1).

Beide Auswahlen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben sich schon vor den Kontinentalmeisterschaften die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gesichert. "Wir sind kein Team, das ein Turnier abschenkt", sagte Frauen-Bundestrainer Jamilon Mülders vor dem ersten Spiel gegen Italien (21.30 Uhr/Sport1).

Weitere Gruppengegner sind am Montag Schottland und am Mittwoch England. Die Männer treffen nach dem Duell mit Belgien am Sonntag auf Irland und am Dienstag auf Frankreich.

Das Männer-Finale steigt am 29. August im Olympiapark von 2012, das Endspiel der Frauen wird einen Tag später ausgetragen. 2013 in Boom/Belgien hatte Deutschland einen Doppelsieg gefeiert.