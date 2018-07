Johannesburg (AFP) Niedrige Rohstoffpreise und die Abkühlung der chinesischen Wirtschaft haben den südafrikanischen Rand am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gedrückt. Die Währung der stärksten Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent durchbrach am Vormittag die Schwelle von 13 Rand für einen Dollar, bevor sie sich leicht erholte und am Nachmittag bei rund 12,89 Rand zum Dollar lag. Im Dezember 2001 hatte ein Dollar 13,84 Rand gekostet. Im Verhältnis zum britischen Pfund fiel der Rand auf den niedrigsten Stand aller Zeiten: Ein Pfund entsprach 20,32 Rand.

