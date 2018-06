Washington (AFP) Nach seiner Weigerung kurz vor Ablauf eines Ultimatums will der südsudanesische Staatschef Salva Kiir nach US-Angaben nun doch ein Friedensabkommen zur Beilegung des Bürgerkriegs in dem afrikanischen Land unterzeichnen. Der US-Außenamtssprecher John Kirby sagte am Mittwoch in Washington, Kiir habe in einem Telefonat mit US-Außenminister John Kerry gesagt, dass er noch ein paar Tage für einige Konsultationen benötige, "aber er hat sehr deutlich gemacht, dass es seine Absicht ist zu unterzeichnen".

