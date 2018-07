Berlin (AFP) Der SPD-Politiker Egon Bahr ist im Alter von 93 Jahren gestorben. "Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir in der letzten Nacht vom Tode Egon Bahrs erfahren", erklärte Parteichef Sigmar Gabriel am Donnerstag auf Facebook. Bahr sei ein "großer Vordenker der Sozialdemokratie" gewesen, der "mit einzigartiger politischer Tatkraft Konzepte in die Tat umsetzte".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.