New York (AFP) Bei der UN-Friedensmission in der Zentralafrikanischen Republik (Minusca) gibt es zwölf Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch, wobei mindestens eines der Opfer erst elf Jahre alt sein soll. "Der starke Anstieg der berichteten Fälle in den zurückliegenden drei Monaten ist besorgniserregend", sagte die stellvertretende Einsatzleiterin Diane Corner am Donnerstag. In neun Fällen seien Minderjährige betroffen.

