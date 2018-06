Hongkong (AFP) Eineinhalb Jahre nach einer Messerattacke auf einen chinakritischen Journalisten in Hongkong sind die beiden Angreifer zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richterin Esther Toh sprach am Freitag von einer "kaltblütigen", "sinnlosen" und "dreisten" Attacke. Die beiden 39-Jährigen hätten den Journalisten Kevin Lau aus Geldgier niedergestochen und nach der Tat keinerlei Reue gezeigt. Eine Geschworenenjury hatte die beiden Angeklagten bereits in der vergangenen Woche wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen.

