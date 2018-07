Berlin (AFP) In der anhaltenden Debatte über Transparenz beim umstrittenen transatlantischen Handelsabkommen TTIP macht die EU-Kommission neue Zugeständnisse. Das Gremium werde "von nun an detaillierte und umfassende Berichte über die Verhandlungen" auf seiner Internetseite veröffentlichen, schrieb EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in ihrem Blog, wie die Vertretung der Kommission in Deutschland mitteilte. Die Berichte würden in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung gestellt, also auch auf Deutsch.

