Nürnberg (AFP) Die Konsumfreude der Verbraucher hat sich im August leicht abgeschwächt. Die Stimmung der Verbraucher sei etwas verhaltener als noch im Vormonat, heißt es in der am Freitag in Nürnberg veröffentlichten GfK-Konsumklimastudie. Trotz der Einigung im Schuldenstreit mit Griechenland seien die Konjunkturerwartungen zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Sie wirkten sich demnach auch abschwächend auf die Anschaffungsneigung und die Einkommenserwartung aus. Laut GfK belastete zudem der leichte Anstieg der Sparneigung das Konsumklima.

