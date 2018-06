Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Verkehrstoten auf Deutschlands Straßen ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kamen nach vorläufigen Ergebnissen im ersten Halbjahr 1593 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das waren 22 oder 1,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2014. Dagegen ging die Zahl der Verletzten um 2,7 Prozent auf etwa 180.900 zurück.

