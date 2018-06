Berlin (AFP) Der neue polnische Präsident Andrzej Duda kommt am nächsten Freitag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Wie die Bundesregierung an diesem Freitag mitteilte, wird Duda am Nachmittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch dürfte es neben bilateralen Themen vor allem um europapolitische Fragen gehen, darunter auch die europäische Flüchtlingspolitik. Weiteres Thema ist die Außen- und Sicherheitspolitik.

