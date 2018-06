Berlin (AFP) Die Deutschen sind dem neuen ZDF-"Politbarometer" zufolge zunehmend überzeugt, dass das Land die wachsende Zahl an Flüchtlingen verkraften kann. Mit 60 Prozent sind etwas mehr Befragte als im Vormonat (Juli II: 54 Prozent) der Meinung, Deutschland könne diese Menschen auch in hoher Zahl aufnehmen, wie aus der am Freitag vom ZDF veröffentlichten Umfrage hervorgeht. 37 Prozent sehen dies nicht so (Juli II: 41 Prozent).

