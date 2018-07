Kiel (AFP) Zur Sicherstellung der Versorgung der zahlreich ins Land strömenden Flüchtlingen hat die schleswig-holsteinische Landesregierung das Sonntagfahrverbot für schwere Lkw gelockert. Transportfahrten für Asylbewerberunterkünfte seien nun ohne vorherige Verwaltungsverfahren erlaubt, teilte das Verkehrs- und Wirtschaftsministerium in Kiel am Freitag mit. Ein entsprechender Erlass sei bereits im Laufe dieser Woche kurzfristig in Kraft gesetzt worden.

