Peking (AFP) Neue Sorgen um eine Abkühlung der Konjunktur in China haben am Freitag weltweit die Börsen belastet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor fast drei Prozent, auch in London und Paris sackten die Leitindizes ab. Zuvor waren bereits die asiatischen Börsen ins Minus gerutscht, nachdem ein chinesischer Schlüsselindikator auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen war. Mit Börsenöffnung in den USA setzte sich die Entwicklung fort.

