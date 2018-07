Peking (AFP) Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist einer viel beachteten Erhebung zufolge so schlecht wie zuletzt vor mehr als sechs Jahren. Der vom Wirtschaftsinformationsdienst Markit berechnete Index PMI fiel im August auf 47,1 Punkte, wie die Mediengruppe Caixin am Freitag bekanntgab - das ist der niedrigste Wert seit 77 Monaten. Der Index stützt sich vor allem auf Angaben von Einkaufsmanagern und spiegelt die Aktivität in Fabriken und Manufakturen. Er gilt als Schlüsselbarometer für die konjunkturelle Entwicklung.

