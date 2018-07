Buchholz (AFP) Die vielversprechende Spur führte letztlich doch ins Leere: Die niedersächsische Polizei hat die Suche nach Mutter und Tochter der verschwundenen Familie aus Drage in einem See bei Buchholz am Donnerstagabend ergebnislos beendet. Taucher hätten alle verdächtigen Stellen überprüft, teilten die Beamten anschließend in Buchholz mit. Erkenntnisse zum Verbleib der beiden hätten sich nicht ergeben.

