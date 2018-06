Osnabrück (dpa) - Der Feuerzeugwerfer vom DFB-Pokalspiel VfL Osnabrück gegen RB Leipzig ist ermittelt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Er habe die Tat eingeräumt. Der Beschuldigte hatte am 10. August ein Feuerzeug aufs Spielfeld geworfen und Schiedsrichter Martin Petersen am Kopf getroffen. Das Spiel wurde in der 71. Minute und beim Stand von 1:0 für den Drittligisten Osnabrück abgebrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.