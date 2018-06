Greensboro (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) liegt beim US-Turnier in Greensboro/North Carolina vor den beiden Schlussrunden auf dem elften Platz in Lauerstellung auf den Sieg. Der frühere Weltranglistenerste fiel durch eine 68 auf dem Par-70-Kurs zwar um vier Positionen auf den elften Platz zurück, hat allerdings nur drei Schläge Rückstand auf das US-Führungsduo mit dem überraschend wiedererstarkten Superstar Tiger Woods und Tom Hoge vor.

Der zweimalige Major-Gewinner, der auf der ersten Runde nur 64 Schläge benötigt hatte, kann somit weiter auf die Play-offs um den lukrativen FedEx-Cup hoffen. Der Münchner Alex Cejka dagegen ist bereits am Cut gescheitert.

Woods, der vor Greensboro eine lange Schwächephase durchlebt hatte, schob sich nach seiner 64 zum Auftakt durch eine wiederum starke 65 auf dem Leaderboard mit insgesamt 129 Schlägen gleichauf mit Hoge nach ganz vorne. Seinen letzten Turniersieg hat Woods am 4. August 2013 in Akron/Ohio gefeiert. In der Weltrangliste ist der 14-malige Major-Sieger auf Position 286 abgerutscht.

Woods würde sich bei einem Turniersieg für den FedEx-Cup um eine Siegprämie von zehn Millionen Dollar qualifizieren. Diesen Bonus hatte Woods 2007 und 2009 als Gesamtsieger erhalten. Die erste Play-off-Runde wird in der kommenden Woche in Norton/Massachusetts mit den besten 125 Spielern der Gesamtwertung ausgetragen. Vor Greensboro lag der zweimalige Major-Gewinner Kaymer auf Rang 149, Woods sogar nur auf Position 189.

Cejka wird in Norton trotz seiner in Greensboro verpassten Qualifikation für die beiden Schlussrunden dabei sein. Zwar präsentierte sich der gebürtige Tscheche am Freitag mit einer 67 in deutlich besserer Verfassung als bei seinen 72 Schlägen am Vortag, verfehlte den Cut der besten 70 allerdings auf dem 90. Platz mit 139 Schlägen um zwei Schläge.