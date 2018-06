London (AFP) Der linke Abgeordnete Jeremy Corbyn will im Falle eines Sieges bei der Wahl zum neuen Chef der Labour-Partei Abbitte leisten für die Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg. "Es ist höchste Zeit, dass sich Labour bei den Briten entschuldigt, dass sie sie auf der Grundlage eines Betrugs in den Irak-Krieg hineingezogen hat", sagte der 66-Jährige dem britischen "Guardian". Auch das irakische Volk werde die Labour-Partei unter seiner Führung "für das Leid, zu dem wir beigetragen haben", um Entschuldigung bitten.

