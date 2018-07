London (AFP) Die junge Frauen- und Kinderrechtlerin Malala Yousafazai, die nach einem Mordversuch der islamistischen Taliban in ihrer Heimat Pakistan in Großbritannien lebt, hat nach einer nationalen Schulprüfung Top-Noten nach Hause gebracht. Die 18-Jährige erhielt bei der High-School-Abschlussprüfung GCSE sechs mal die Bestnote A, wie ihr Vater Ziauddin am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Meine Frau Toor Pekai und ich sind stolz auf Malala." Er twitterte auch noch einmal das Motto des 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Teenagers: "Bildung für jedes Kind."

