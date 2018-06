Bochum (dpa) - Anastacia (46) freut sich über den Kontakt zu jungen Fans. "Die sind so wild auf Twitter und Instagram. Ganz anders als meine älteren Fans", sagte die amerikanische Sängerin am Freitag vor ihrem Konzert beim Zeltfestival Ruhr in Bochum.

Auf ihrer Comeback-Tour "Resurrection" (Wiederauferstehung) habe sie viele junge Leute getroffen, für die sie eine Entdeckung gewesen sei, meinte die Sängerin. 2013 hatte Anastacia ihre Tour "It's A Man's World" absagen müssen, weil sie erneut an Brustkrebs erkrankt war.

Zeltfestival Ruhr