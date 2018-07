Oslo (AFP) Norwegen hat am Freitag ein riesiges Ölbohrprojekt in der Nordsee genehmigt. Die Erschließung des Ölfeldes "Johan Sverdrup" sei "von enormer Bedeutung für Arbeitsplätze und Aktivitäten" in der Region, erklärte der norwegische Öl- und Energieminister Tord Lien. Das Land, das rund 20 Prozent seiner Wirtschaftsleistung mit Öl und Gas bestreitet, hat mit den derzeit sehr niedrigen Ölpreisen zu kämpfen. Ölfirmen fuhren ihre Investitionen zurück, seit Anfang 2014 wurden mehr als 20.000 Jobs in der Branche gestrichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.