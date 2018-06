Köln (SID) - Hertha BSC kann zum Auftakt des zweiten Spieltages mit einem Sieg gegen Werder Bremen zumindest für eine Nacht Tabellenführer werden. Werder will dagegen nach dem 0:3 auf Schalke mit aller Macht den totalen Fehlstart verhindern. Anstoß im Olympiastadion ist um 20.30 Uhr.

Nach vier Wochen Sommerpause läuten die Formel-1-Piloten im belgischen Spa die zweite Saisonhälfte ein. Auf dem traditionsreichen Ardennenkurs will Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes-Silberpfeil seine Führung in der Fahrerwertung vor Teamkollege Nico Rosberg und Ex-Champion Sebastian Vettel im Ferrari ausbauen. Das erste Training beginnt um 10.00 Uhr, das zweite um 14.00 Uhr.

Bei der Reit-EM in Aachen kämpfen die deutschen Springreiter um Altmeister Ludger Beerbaum im Nationenpreis vor heimischer Kulisse um die Medaillen. Die zweite Runde beginnt um 17.00 Uhr.

Superstar Dirk Nowitzki und Co. wollen sich beim Supercup in Hamburg den Feinschliff für die EM mit der Heim-Vorrunde in Berlin holen. Zwei Wochen vor Turnierbeginn treffen die deutschen Basketballer im ersten Härtetest ab 17.00 Uhr auf Lettland.