Bath (SID) - Weltmeisterin Lena Schöneborn (Bonn), Annika Schleu (Berlin) und Janine Kohlmann (Potsdam) haben sich bei der EM der Modernen Fünfkämpfer im britischen Bath für die Einzel-Entscheidung qualifiziert. Ausgeschieden ist dagegen Ronja Doring (Berlin). Im Finale am Sonntag geht es auch um die Olympiatickets. Die besten Acht dürfen bei den Sommerspielen in Rio starten.

Bei den Männern qualifizierten sich Fabian Liebig, Matthias Sandten (beide Bonn) und Patrick Dogue (Potsdam) für das Einzel-Finale am Samstag. Am Mittwoch hatten Schöneborn und Schleu zusammen den Titel in der Staffel gewonnen. EM-Titelverteidigerin Schöneborn ist nach ihrem WM-Triumph bereits sicher für Rio qualifiziert.