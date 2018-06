Mailand (SID) - Der Kajak-Vierer der Herren hat bei den Weltmeisterschaften in Mailand den direkten Finaleinzug verpasst. Das einstige Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) musste sich im Vorlauf nach 1000 m mit Platz vier begnügen, der aber für die Halbfinalteilnahme ausreichte.

Dem Vierer kommt auf der Regattastrecke Idroscalo besondere Bedeutung zu, da Felix Landes (Neckarsulm), David Schmude (Essen), Martin Schubert (Friedrichshafen) und Kai Spenner (Essen) gleich vier Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2016 in Rio sichern können. Dafür muss der Vierer mindestens das Finale erreichen, was bei der WM in Moskau 2014 nicht gelang.

Der Kajak-Vierer der Damen muss ebenfalls den Umweg über das Halbfinale nehmen. Franziska Weber (Potsdam), Conny Waßmuth (Potsdam), Verena Hantl (Karlsruhe) und Tina Dietze (Leipzig) wurden in ihrem Vorlauf über 500 m Zweite hinter Weißrussland.

Einen starken Eindruck hinterließen am zweiten WM-Tag Peter Kretschmer/Michael Müller als Vorlaufsieger im Canadier-Zweier über 1000 m. Das Duo aus Leipzig und Magdeburg zog damit ebenso ins Halbfinale ein wie Sabine Volz (Karlsruhe) nach Platz drei im Kajak-Einer über 200 m.

Max Lemke (Mandelentzündung) musste auf seinen Start im K1 über 200 m verzichten. Der DKV ließ die Sprintdistanz nach dem Ausfall des Mannheimers unbesetzt.

Am Donnerstag hatten sich fünf von sieben gestarteten Boote der deutschen Flotte in den olympischen Klassen für die Finals am Samstag qualifiziert.