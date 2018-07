Stockholm (SID) - Die deutschen Triathleten wollen nach der schwachen Olympiaqualifikation von Rio in der WM-Serie in die Erfolgsspur zurückkehren. In Stockholm peilen Rebecca Robisch, Hanna Philippin (beide Saarbrücken), Sophia Saller (Ingolstadt) und Anja Knapp (Dettingen) sowie Steffen Justus (Saarbrücken) über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen Platzierungen unter den Top Ten an.

"Wir haben die Arbeit wieder aufgenommen und hoffen auf möglichst viele Punkte für das WM- und das Olympia-Ranking", sagte Bundestrainer Dan Lorang vor dem Rennen der Damen am Samstag (12.26 Uhr) und dem Wettkampf der Herren am Sonntag (15.36 Uhr).

Anfang August hatte Anne Haug (Bayreuth) in Rio als einzige Deutsche vorzeitig das Olympiaticket gelöst. Die weiteren Startplätze werden erst im kommenden Jahr vergeben.