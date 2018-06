Colombo (AFP) Nach der Parlamentswahl in Sri Lanka hat Regierungschef Ranil Wickremesinghe eine Koalitionsregierung mit dem Parteienbündnis von Ex-Präsident Mahinda Rajapakse gebildet. Wickremesinghe legte am Freitag bei einer Zeremonie in Colombo seinen Eid für eine weitere Amtszeit ab. Die Verteilung der Ministerposten soll am Montag bekanntgegeben werden. Es wird erwartet, dass in der großen Koalition aus Wickremesinghes UNP und dem Parteienbündnis UPFA auch mehrere Minister aus der Rajapakse-Partei SLFP vertreten sein werden. Rajapakse selbst will aber in der Opposition bleiben.

