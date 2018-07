Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in der zentralen syrischen Provinz Homs nach Angaben von Aktivisten ein Kloster aus dem 5. Jahrhundert zerstört. Die Extremisten seien am Donnerstag mit Bulldozern angerückt, um die syrisch-katholische Klosteranlage Mar Elian in Al-Karjatain abzureißen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Die Dschihadisten hätten die Zerstörung damit begründet, dass die Gläubigen dort andere Gottheiten außer Gott angebetet hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.