Istanbul (AFP) Türkische Polizisten und Soldaten haben innerhalb weniger Tage an der Grenze zu Syrien fast 40 Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag meldete, fasste die Polizei im Landkreis Elbeyli in der Grenzprovinz Kilis 14 Ausländer und zwei Türken, die nach Syrien wollten, um sich dem IS anzuschließen. Zuvor hatten Grenztruppen der Armee ebenfalls in Elbeyli 21 ausländische IS-Mitglieder und einen Türken festgenommen, die aus Syrien über die Grenze in die Türkei kommen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.