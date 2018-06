Fort Benning (AFP) Die ersten weiblichen Absolventen des Lehrgangs für US-Elitesoldaten an der Ranger School hoffen auf mehr Frauen in den Kampftruppen der Armee. "Ich hoffe, dass wir bei der Entscheidung helfen konnten, indem wir gezeigt haben, was von Frauen im Militärberuf erwartet werden kann", sagte die 26-jährige Kristen Griest am Donnerstag. Gemeinsam mit der 25-jährigen Shaye Haver und 94 männlichen Kollegen erhält sie am Freitag die Abschlussurkunde für das Ausbildungsprogramm der Ranger School - einem der härtesten Trainings für Soldaten in den USA.

