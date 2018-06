Washington (AFP) Die Regierung in Washington hat den größten Diamantenhändler Zentralafrikas und dessen belgische Tochterfirma auf eine schwarze Liste gesetzt und deren Vermögen in den USA eingefroren. Das Unternehmen Badica habe Frieden und Stabilität in Zentralafrika bedroht, indem es Diamanten aus einer von den muslimischen Séléka-Milizen besetzten Mine in den Handel gebracht habe, teilte das US-Finanzministerium am Freitag mit. Auch drei ranghohe Milizionäre aus Zentralafrika wurden auf die Liste gesetzt.

