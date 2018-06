New York (AFP) Die Liste der Anklägerinnen von Bill Cosby wird immer länger: Zwei weitere Frauen warfen dem US-Schauspieler am Donnerstag sexuellen Missbrauch vor. Bei einer Pressekonferenz in New York schilderten eine ehemalige Stewardess und eine frühere Schauspielerin, wie sie als junge Frauen von Cosby unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden seien. Inzwischen sind es fast 50 Frauen, die den heute 78-jährigen Star der "Cosby Show" beschuldigen. Die meisten Vorfälle liegen mehr als 40 Jahre zurück und sind damit verjährt.

