Berlin (dpa) - Trotz des schnellsten Gegentores der Bundesliga-Geschichte hat der FC Bayern München die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am 2. Spieltag verteidigt. In Unterzahl siegte der deutsche Rekordmeister bei 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:1).

Einziges weiteres Team mit zwei Siegen ist Bayer Leverkusen nach einem 1:0 (1:0) in Hannover. Der VfL Wolfsburg kommt nach dem Trubel um seinen Spielmacher Kevin De Bruyne bei starken Kölnern nur zu einem 1:1 (0:1). Für einen echte Überraschung sorgt Aufsteiger Darmstadt 98 mit dem Punktgewinn bei den wieder aufstrebenden Schalkern. Eintracht Frankfurt verhindert gegen den FC Augsburg durch den späten Ausgleich einen Fehlstart.

Wertloses Blitztor: 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:2 (1:1)

Nur neun Sekunden brauchte Kevin Volland, um die Bayern zu schocken. Das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte fiel in Sinsheim. Nach einer ungewöhnlich langen Erholungsphase fand der Rekordmeister ins Spiel. Thomas Müller gelang mit seinem dritten Saisontor (41.) der Ausgleich. Die Bayern wurden besser und besser, trafen aber nicht. Und dann sah Jérôme Boateng nach Handspiel in der Freistoßmauer Gelb-Rot. Der erste Hoffenheim-Sieg im 15. Versuch gegen die Bayern schien möglich. Doch Eugen Polanski schoss den Strafstoß an den Pfosten - und die Bayern schlugen in Unterzahl noch zu: Robert Lewandowski sicherte den Münchnern in der Schlussminute Platz 1.

Bundesliga-Gallier: Schalke 04 - Darmstadt 98 1:1 (1:1)

Das Darmstädter Fußball-Märchen geht weiter. Auch nach zwei Spieltagen sind die Aufsteiger aus Hessen ungeschlagen und machen ihrem Ruf als fröhlich, aufmüpfige Bundesliga-Gallier alle Ehre. Konstantin Rausch (9.) brachte die Lilien bei Schalke 04 im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel seit 33 Jahren sogar in Führung. Julian Draxler (47.) gelang für Königsblau kurz nach der Pause nur noch der Ausgleich. Zwei Punkte gegen den Abstieg hat Darmstadt nun gesammelt. Das unter Trainer André Breitenreiter wieder erstarkte Schalke hat hingegen zwei Punkte verspielt.

Zoller statt De Bruyne: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Kevin De Bruyne hier, Kevin De Bruyne da. Alles drehte sich vor dem Gastspiel des Vizemeisters um die Wechselspekulation rund um den Belgier nach England. Die Leistung De Bruynes war deutlich im unteren Durchschnitt seiner Möglichkeiten. Sein Kollege Nicklas Bendtner (83.) bewahrte die Wolfsburger mit seinem späten Ausgleich vor einer Niederlage. Simon Zoller (30.) hatte die Kölner in Führung gebracht, das reichte für die zwischenzeitliche virtuelle Tabellenführung. Ganz zum Schluss bot sich De Bruyne die Riesenchance zum Sieg - doch Kölns Torwart Timo Horn warf sich ihm in den Weg.

Kunstschütze Calhanoglu: Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:1(0:1)

Hakan Calhanoglu (18.) legte sich den Ball zurecht. Ein kurzer Anlauf, schon zappelte der Ball im Netz hinter Hannovers Nationaltorwart Ron-Robert Zieler. Leverkusens Kunstschütze machte seinem Ruf alle Ehre und hätte in der zweiten Halbzeit fast per Standard nachgelegt. Doch der Ball sprang an die Latte. Leverkusen freut sich über einen perfekten Saisonstart mit sechs Punkten und geht trotz 0:1-Rückstands optimistisch in das Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom am Mittwoch. Hannover ist von Europa weit entfernt. Nur ein Punkt nach zwei Spielen riecht eher nach baldigem Abstiegskampf.

Frankfurter Fehlstart: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:1 (0:1)

Eintracht-Trainer Armin Veh hätte auf jede Großzügigkeit für den Club aus seiner Geburtsstadt gern verzichtet. Nur mit Mühe und Not und durch ein spätes Tor von Marco Russ (86.) verhinderte die Eintracht eine Niederlage gegen den FC Augsburg und den Null-Punkte-Fehlstart. Der von Veh versprochene Offensivfußball bringt jedenfalls noch keinen großen Ertrag für die Hessen. Augsburg war dank des Tores von Caiuby (24.) schon auf Siegkurs, hat aber nun wie Frankfurt nur einen Punkt. Kommenden Freitag gibt es eine Premiere. In Monaco sind die bayerischen Schwaben bei der Auslosung für die Europa League dabei.

Hanseatische Spezialität: Hamburger SV - VfB Stuttgart 3:2 (1:2)

Späte Tore retteten den Hamburges SV in der Vorsaison den glücklichen Klassenverbleib. Späte Tore sicherten den Hanseaten den ersten Saisonsieg. Johan Djourou (89.) mit seinem ersten Liga-Treffer und Pierre-Michel Lasogga (84.) trafen zum 3:2 (1:2) gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben waren durch Daniel Ginczek (23./42. Minute) zweimal in Führung gegangen. Ivo Ilicevic schoss in der 34. Minute den ersten Ausgleich für die Hamburger. Die Schwaben spielten nach der Gelb-Roten Karte gegen Florian Klein (53.) in Unterzahl und warten nach dem zweiten Spieltag auf Platz 17 weiter auf ihren ersten Punktgewinn.

