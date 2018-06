Sinsheim (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im kommenden Punktspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) voraussichtlich ohne Innenverteidiger Medhi Benatia auskommen. Der 28 Jahre alte marokkanische Nationalspieler erlitt am Samstag beim 2:1 (1:1) der Bayern bei 1899 Hoffenheim "eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und muss eine Pause einlegen", teilten die Bayern am Sonntag mit, ohne genaue Angaben über die Dauer der Verletzungspause zu machen.

"Ich glaube nicht, dass es nur eine kleine Verletzung ist", hatte Sportvorstand Matthias Sammer vor Benatias Untersuchung am Samstagabend in München gesagt. Der Marokkaner war in Sinsheim in der 36. Minute ausgewechselt worden.