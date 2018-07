Shoreham-by-Sea (dpa) - Der Pilot des bei einer Flugschau in England abgestürzten historischen Militärjets hat das Unglück offenbar überlebt. Er sei in einem Krankenhaus und befinde sich in kritischem Zustand, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Das Flugzeug vom Typ Hawker Hunter stürzte während der Shoreham Airshow auf eine vielbefahrene Straße in der Nähe von Brighton und traf mehrere Fahrzeuge. Sieben Menschen starben, 15 wurden verletzt. Zunächst war das Schicksal des Piloten unklar geblieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.